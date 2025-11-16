Подросток за рулём Haval погиб в ДТП в Ростовской области

Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения погиб в результате ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ГАИ, инцидент произошёл в 16 ноября в 15:15 на 351-м километре трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительной версии, подросток, управлявший автомобилем Haval F7, выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. Не справившись с управлением, он врезался в автоматический барьер, после чего машина съехала с дороги, опрокинулась и загорелась. Водитель скончался на месте.

Сотрудники ГАИ работают на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Полицейские также призвали родителей не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе и пресекать попытки несовершеннолетних управлять транспортом без прав.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
