Подросток за рулём Haval погиб в ДТП в Ростовской области
Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения погиб в результате ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.
Как сообщили в ГАИ, инцидент произошёл в 16 ноября в 15:15 на 351-м километре трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительной версии, подросток, управлявший автомобилем Haval F7, выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. Не справившись с управлением, он врезался в автоматический барьер, после чего машина съехала с дороги, опрокинулась и загорелась. Водитель скончался на месте.
Сотрудники ГАИ работают на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Полицейские также призвали родителей не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе и пресекать попытки несовершеннолетних управлять транспортом без прав.
Ранее в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
