СМИ: Группа Reflex застряла в Коми из-за отмен рейсов «ЮТэйр»
Музыканты группы Reflex не могут вылететь из Коми уже третьи сутки из-за постоянных переносов рейсов авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам Вячеслава Тюрина, мужа солистки Ирины Нельсон, шестеро артистов застряли в аэропорту Усинска. Авиакомпания продаёт билеты, но регулярно меняет время вылета, ссылаясь на разные причины. Из-за этого уже сорвалась запись нового трека группы.
Сегодня рейс из Москвы в Усинск посадили в Сыктывкаре, и у группы до сих пор нет возможности добраться до столицы. А времени в обрез: 21 ноября концерт в Минске.
Ранее в интервью НСН композитор и продюсер группы Reflex Вячеслав Тюрин заявил, что востребованность артистов измеряется не ценами за выступления на корпоративах, а количеством успешных концертов в гастрольных турах.
