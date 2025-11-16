Масси: В неопубликованных файлах Эпштейна есть 20 новых имён знаменитостей
В неопубликованных материалах дела Джеффри Эпштейна упоминаются как минимум 20 известных лиц, возможно причастных к преступлениям, но пока не привлечённых к ответственности. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Томас Масси телеканалу ABC.
Масси пояснил, что в файлах фигурируют политики, миллиардеры и кинопродюсеры, замешанные в уголовных преступлениях, но не попавшие под следствие.
При этом он выразил уверенность, что имени президента США Дональда Трампа в этих документах, скорее всего, нет. По мнению конгрессмена, администрация Трампа не хочет опубликовывать этот список чтобы защитить финансовых спонсоров его предвыборной кампании.
Голосование в конгрессе США по обнародованию этой части файлов запланировано на следующую неделю.
Ранее в переписке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком нашли упоминание о секс-компромате на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
