Масси: В неопубликованных файлах Эпштейна есть 20 новых имён знаменитостей

В неопубликованных материалах дела Джеффри Эпштейна упоминаются как минимум 20 известных лиц, возможно причастных к преступлениям, но пока не привлечённых к ответственности. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Томас Масси телеканалу ABC.

СМИ: В переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на Трампа

Масси пояснил, что в файлах фигурируют политики, миллиардеры и кинопродюсеры, замешанные в уголовных преступлениях, но не попавшие под следствие.

При этом он выразил уверенность, что имени президента США Дональда Трампа в этих документах, скорее всего, нет. По мнению конгрессмена, администрация Трампа не хочет опубликовывать этот список чтобы защитить финансовых спонсоров его предвыборной кампании.

Голосование в конгрессе США по обнародованию этой части файлов запланировано на следующую неделю.

Ранее в переписке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком нашли упоминание о секс-компромате на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: whitehouse.gov
ТЕГИ:СкандалТрампСША

