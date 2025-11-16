СМИ: Россияне потеряли элитные квартиры в Египте, купленные более 15 лет назад
Россияне потеряли элитные квартиры в египетском Шарм-эль-Шейхе, приобретённые свыше 15 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным Shot, в 2008 году несколько семей из РФ купили жильё в престижном комплексе Royal Oasis. Вскоре выяснилось, что земля под ЖК принадлежит не продавцу, а банку Housing and Development Bank. Пострадавшие россияне сообщили, что юридически это не создавало рисков, так как участок был арендован на 100 лет матерью владельца комплекса.
Однако после внезапной смерти бизнесмена обнаружились его долги перед банком. В 2025 году мать передала ЖК в собственность банка для погашения задолженности сына. Получив судебное разрешение, банкиры выселили владельцев квартир и сменили замки. По словам пострадавших, добиться возврата недвижимости почти невозможно, так как местный закон на стороне банка.
Ранее главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин сообщил НСН, что россияне продолжают проявлять интерес к зарубежной недвижимости.
