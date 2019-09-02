СМИ сообщили причину отсрочки российско-украинского обмена заключенными

Так, по данным источника издания, стороны до сих пор не могут договориться о статусе подследственных моряков, которые были задержаны российской стороной осенью прошлого года из-за незаконного пересечения государственных границ. Это связано с тем, что Украина не признает уголовное преследование в отношении моряков и не намерена продолжать следствие против них на родине.

Ранее сообщалось, что в Россию вернутся 33 россиянина в обмен на 33 украинца. По данным «Коммерсанта», обмен должен был состояться до 1 сентября.



Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН поддержал обмен пленных россиян на украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.



