СМИ сообщили причину отсрочки российско-украинского обмена заключенными
Источник, близкий к переговорному процессу, назвал причину отсрочки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом пишет «Коммерсант».
Так, по данным источника издания, стороны до сих пор не могут договориться о статусе подследственных моряков, которые были задержаны российской стороной осенью прошлого года из-за незаконного пересечения государственных границ. Это связано с тем, что Украина не признает уголовное преследование в отношении моряков и не намерена продолжать следствие против них на родине.
Ранее сообщалось, что в Россию вернутся 33 россиянина в обмен на 33 украинца. По данным «Коммерсанта», обмен должен был состояться до 1 сентября.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН поддержал обмен пленных россиян на украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.
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