Более 30 удерживаемых на Украине россиян вернутся на родину
22 августа21:26
Власти России и Украины определились с количеством человек для российско-украинского обмена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Так, по данным издания, в Россию вернутся 33 россиянина в обмен на 33 украинца. Отмечается, что омбудсмен Украины Людмила Денисова уже прибыла в Россию. Однако даты обмена заключенными пока не называются.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН поддержал обмен пленных россиян на украинских граждан,содержащихся в российских тюрьмах.
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