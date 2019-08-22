Более 30 удерживаемых на Украине россиян вернутся на родину

Власти России и Украины определились с количеством человек для российско-украинского обмена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.



Так, по данным издания, в Россию вернутся 33 россиянина в обмен на 33 украинца. Отмечается, что омбудсмен Украины Людмила Денисова уже прибыла в Россию. Однако даты обмена заключенными пока не называются.



Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН поддержал обмен пленных россиян на украинских граждан,содержащихся в российских тюрьмах.





