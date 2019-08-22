Царев об обмене пленных россиян: Их бы все равно отпустили
Бывший спикер парламента Новороссии в эфире НСН поддержал обмен пленных россиян на украинских граждан,содержащихся в российских тюрьмах.
Россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов попали в список обмена заключенными между Москвой и Киевом. Об этом заявил адвокат двух граждан РФ Валентин Рыбин. При этом он не уточнил точную дату обмена, но отметил, что он должен состояться в ближайшее время.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью НСН назвал вышеуказанных россиян заложниками Киева.
«Задержанные россияне — фактически заложники, суд не доказал их вину. Конечно же, очень хорошо, что их выпустили под залог, депутаты от Оппозиционной платформы внесли за них деньги. Что касается обмена — я уверен на сто процентов, что суд не смог бы доказать их вину и все равно отпустил. Выбор будет за ребятами: если их обменяют, им придется уехать с Украины и они вряд ли смогут вернуться», - сказал он.
Отметим, что Баранов и Одинцов после присоединения Крыма к России стали российскими военнослужащими и были обманом заманены на территорию Украины. Впоследствии в Киеве их обвинили в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам соответственно.
Ранее Олег Царев в интервью НСН заявил, что в Донбассе в 2014 году не было регулярных российских войск, однако на стороне ополченцев воевали российские военные пенсионеры и добровольцы.
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