СМИ: QR-коды в России могут ввести даже в случае непринятия закона
Закон о QR-кодах в общественных местах может быть легализован через ряд инструментов даже в случае непринятия документа до 1 февраля. Об этом пишут «Ведомости».
По данным близкого к правительству источника издания, если законопроект не примут в установленный срок, его нормы могут начать действовать «через другие инструменты, например подзаконные акты».
Другой собеседник «Ведомостей» отмечает, что закон о QR-кодах могут сделать более рамочным. Так законодатели надеются не допустить возможных противоречий в инициативе правительства, отмечает Ura.ru.
Ранее в СМИ появились сообщения, что на фоне распространения омикрон-штамма Госдума примет законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в оставшихся чтениях в «жестком» виде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал «отписаться от Telegram-каналов», распространяющих подобную информацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- В Польше рассказали о плане США втянуть Россию в войну на Украине
- Яценюк: Путин съест Зеленского на завтрак
- СМИ: QR-коды в России могут ввести даже в случае непринятия закона
- Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР
- Актер Джейсон Момоа расстался с женой после 16 лет отношений
- В Красноярске «заминировали» ТЦ и школы
- Кудрин: Россия никогда не вернет плановую экономику
- Иммунолог: Заболевший «омикроном» может заразить около 100 человек одновременно
- Грабители украли у продюсера «Кукол» около 15 млн рублей
- Ночь на 13 января стала самой морозной в Москве с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru