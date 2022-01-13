СМИ: QR-коды в России могут ввести даже в случае непринятия закона

Закон о QR-кодах в общественных местах может быть легализован через ряд инструментов даже в случае непринятия документа до 1 февраля. Об этом пишут «Ведомости».

Госдума может рассмотреть законопроект о вводе QR-кодов до 1 февраля

По данным близкого к правительству источника издания, если законопроект не примут в установленный срок, его нормы могут начать действовать «через другие инструменты, например подзаконные акты».

Другой собеседник «Ведомостей» отмечает, что закон о QR-кодах могут сделать более рамочным. Так законодатели надеются не допустить возможных противоречий в инициативе правительства, отмечает Ura.ru.

Ранее в СМИ появились сообщения, что на фоне распространения омикрон-штамма Госдума примет законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в оставшихся чтениях в «жестком» виде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал «отписаться от Telegram-каналов», распространяющих подобную информацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЗаконКоронавирусQR-код
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры