СМИ: Госдума примет законопроекты о QR-кодах в «жестком» виде

Госдума примет во всех оставшихся чтениях в «жестком» виде законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на высокопоставленный источник в аппарате Думы.

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Отмечается, что решение нижней палаты парламента связано с прогнозируемой волной штамма коронавируса «омикрон».

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть на следующей неделе все поступившие отзывы, предложения и другие поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Ожидается, что документ будет принят до 1 февраля.

В конце декабря Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении QR-кодов общественных местах. При этом законопроект о кодах в транспорте сняли отправили на доработку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗаконопроектQR-кодГосдума
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