СМИ: Госдума примет законопроекты о QR-кодах в «жестком» виде

Отмечается, что решение нижней палаты парламента связано с прогнозируемой волной штамма коронавируса «омикрон».

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть на следующей неделе все поступившие отзывы, предложения и другие поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Ожидается, что документ будет принят до 1 февраля.

В конце декабря Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении QR-кодов общественных местах. При этом законопроект о кодах в транспорте сняли отправили на доработку.

