Госдума может рассмотреть законопроект о вводе QR-кодов до 1 февраля

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что все поступившие отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах депутаты рассмотрят на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в ближайшее время будут обобщать полученные из регионов отзывы и предложения, а также иные поправки ко второму чтению.

«Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных, которые будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению», - отметил парламентарий.

По мнению Леонова, Госдума успеет рассмотреть законопроект до 1 февраля, правда документ могут «подвесить» в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

Ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов выступил против системы QR-кодов и заявил, что заведения, владельцем которых он является, не будут спрашивать сертификаты о вакцинации у посетителей, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗаконопроектГосдумаQR-код
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