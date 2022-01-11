Госдума может рассмотреть законопроект о вводе QR-кодов до 1 февраля

По его словам, в ближайшее время будут обобщать полученные из регионов отзывы и предложения, а также иные поправки ко второму чтению.

«Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных, которые будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению», - отметил парламентарий.

По мнению Леонова, Госдума успеет рассмотреть законопроект до 1 февраля, правда документ могут «подвесить» в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

Ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов выступил против системы QR-кодов и заявил, что заведения, владельцем которых он является, не будут спрашивать сертификаты о вакцинации у посетителей, сообщают «Невские новости».