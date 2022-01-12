Песков опроверг сообщения о планах ввести QR-коды на транспорте

«Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов», - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать данную информацию.

Ранее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на высокопоставленный источник в аппарате Госдумы сообщил, что депутаты во всех оставшихся чтениях в «жёстком» виде примут законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.