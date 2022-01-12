Песков опроверг сообщения о планах ввести QR-коды на транспорте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал отписаться от Telegram-каналах, сообщающих о вводе QR-кодов на транспорте с 1 февраля, сообщает РИА Новости.
«Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов», - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать данную информацию.
Ранее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на высокопоставленный источник в аппарате Госдумы сообщил, что депутаты во всех оставшихся чтениях в «жёстком» виде примут законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
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