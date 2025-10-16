Белоусов: Разведка НАТО активизировалась у границ России и Белоруссии
16 октября 202502:01
Североатлантический альянс активизировал разведывательную и учебно-боевую работу на восточном фланге на границе с Россией и Белоруссией, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.
По его словам, общая численность сил, которые были задействованы Альянсом на прошедших учениях недалеко от восточных границ НАТО, составила около 60 тысяч военнослужащих.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
