Трамп признался, что ждал от России победы на Украине в первую неделю
16 октября 202501:32
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ждал от Москвы победы на Украине в первую неделю.
По его словам, продолжение военных действий не красит армию России. Президент США отметил, что сделка по Украине была готова еще несколько месяцев тому назад.
Ранее Трамп заявил, что Россия не хочет завершать конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
