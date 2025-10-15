Дело экс главы Махачкалы Сулейманова о взятке передано в суд

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий. Старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова в беседе с РИА Новости сообщила, что утвержденное обвинительное заключение направлено в Советский районный суд Махачкалы.

По данным следствия, в 2014-2015 годах Сулейманов через посредника получил 74,5 миллиона рублей от генерального директора коммерческой организации. Деньги предназначались за отказ администрации города от иска о признании права собственности Махачкалы на участок площадью свыше 20 тысяч квадратных метров и содействие в оформлении разрешительных документов на строительство трех многоквартирных домов, отмечает RT.