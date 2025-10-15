Спецпредставитель Стив Уиткофф опроверг сообщения о скорой отставке

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что не собирается покидать администрацию Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Уиткоффа, появившиеся публикации о его возможной отставке являются «на 100% фейком» и не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что активно участвует в мирном процессе и продолжает «с гордостью служить президенту Соединенных Штатов».