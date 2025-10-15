Рэпера OG Buda внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Российский рэпер Григорий Ляхов, известный под сценическим именем OG Buda, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец» (сайт признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом свидетельствует информация, опубликованная на ресурсе.
По данным сайта, музыканта внесли в список за то, что он «показал пальцами символ Z», отмечает RT.
Проект «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционирует себя как площадку для публикации данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины.
За годы существования ресурса в него неоднократно вносили журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, а также публичных персон, действия которых вызвали негативную реакцию администрации сайта, передает «Радиоточка НСН».
