Рэпера OG Buda внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский рэпер Григорий Ляхов, известный под сценическим именем OG Buda, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец» (сайт признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом свидетельствует информация, опубликованная на ресурсе.

По данным сайта, музыканта внесли в список за то, что он «показал пальцами символ Z», отмечает RT.

Экс-гитарист «Арии» сравнил базу «Миротворец» с доской почета

Проект «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционирует себя как площадку для публикации данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины.

За годы существования ресурса в него неоднократно вносили журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, а также публичных персон, действия которых вызвали негативную реакцию администрации сайта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиротворецРэперыУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры