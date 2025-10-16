Кремль не стал комментировать увольнение самарского чиновника Федорищевым с помощью мата
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать этическую сторону увольнения главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, сообщает РИА Новости.
По его словам, назначения и увольнения глав районов — это прерогатива руководителя региона. Этическая сторона поступка осталась без комментария пресс-секретаря президента России.
14 октября Федорищев освободил от должности Жидкова во время посещения объектов. Разговор, по словам очевидцев, проходил в крайне жесткой форме и с использованием мата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
