Кремль не стал комментировать увольнение самарского чиновника Федорищевым с помощью мата

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать этическую сторону увольнения главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, сообщает РИА Новости.

Самарский губернатор Федорищев пояснил, почему матом отправил главу района в отставку

По его словам, назначения и увольнения глав районов — это прерогатива руководителя региона. Этическая сторона поступка осталась без комментария пресс-секретаря президента России.

14 октября Федорищев освободил от должности Жидкова во время посещения объектов. Разговор, по словам очевидцев, проходил в крайне жесткой форме и с использованием мата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Страница Юрия Жидкова в "ВК"
