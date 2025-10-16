Кремль не стал комментировать увольнение самарского чиновника Федорищевым с помощью мата

Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности для иноагентов Совет судей принял отставку Момотова после иска Генпрокуратуры Кабмин обнулил импортные пошлины на топливо до середины 2026 года Отопительный сезон начался в 73 регионах РФ Клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно рекордные за пять лет €138,71 млн