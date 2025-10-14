Ветеран Афганистана подал иск на 1,5 млрд руб против Пугачевой в четвертый суд
Российский ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв предпринял очередную, четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска к исполнительнице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
В Одинцовском суду Подмосковья зарегистрирован иск. Решение о том, рассмотрит ли его суд, пока не принято.
Ранее мужчина подал иск в Пресненский, Савеловский и Тверской суды Москвы.
Трещёв считает, что певица в интервью порочила честь российского президента, сомневалась в правильности принятых им решений, а также оскорбляла армию РФ и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Ранее Тверской суд Москвы не стал рассматривать и вернул иск Трещёва к народной артистке СССР Алле Пугачевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
