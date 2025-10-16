Путин поручил привести в нормативное состояние 85% автотрасс к 2030 году

В России как минимум 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление президент Владимира Путина.

Минтранс не поддержал введение платного проезда на всех дорогах

По его словам, доля отвечающих нормативу региональных трасс должна составить не менее 60%. Глава государства указал, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь. Он указал, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в стране. Кроме того, от дорог зависит автомобильный туризм.

Ранее в Дагестане затопило дороги в селе, на которые потратили более 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

