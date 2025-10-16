Путин поручил привести в нормативное состояние 85% автотрасс к 2030 году
В России как минимум 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление президент Владимира Путина.
По его словам, доля отвечающих нормативу региональных трасс должна составить не менее 60%. Глава государства указал, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь. Он указал, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в стране. Кроме того, от дорог зависит автомобильный туризм.
Ранее в Дагестане затопило дороги в селе, на которые потратили более 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
