Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ

Она рассчитана на период с 2026 по 2030 год. Как ожидается, новые положения помогут снизить количество незаконных мигрантов и преступлений, совершаемых ими. Иностранцам-сторонникам традиционных ценностей помогут с переездом в РФ. Власти считают, что количество иностранных граждан с традиционными взглядами должно вырасти.

При этом будет ограничено пребывание в России неработающих и необучающихся членов семей мигрантов. Количество детей иностранцев, не посещающих школы, должно снизиться. Власти будут бороться с маргинализации мигрантов. Для госконтроля в сфере миграции будут внедрять искусственный интеллект и биометрию.

Ранее стало известно, что мигрантам могут ужесточить правила выплат социальных пособий. Речь идет об иностранцах, которые получили российские паспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

