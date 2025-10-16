Валерия подтвердила попадание ее песни в лонг-лист премии «Грэмми»

Песня российской исполнительницы Валерии «Исцелю» из одноименного альбома попала в лонг-лист престижной музыкальной премии «Грэмми», сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительницу.

Российский член жюри «Грэмми» перечислил своих фаворитов премии

Таким образом, она подтвердила данный факт. «Очень неожиданная новость нас просто огорошила несколько дней назад», — сказала певица. Артистка указала, что альбом был записан с международной командой под руководством продюсера и аранжировщика Энди Платона, который представил несколько своих работ на рассмотрение академии. Три из них были приняты, включая композицию «Исцелю».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что ни он, ни его жена — певица Валерия не знали о выдвижении ее песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

