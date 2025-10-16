Валерия подтвердила попадание ее песни в лонг-лист премии «Грэмми»

Таким образом, она подтвердила данный факт. «Очень неожиданная новость нас просто огорошила несколько дней назад», — сказала певица. Артистка указала, что альбом был записан с международной командой под руководством продюсера и аранжировщика Энди Платона, который представил несколько своих работ на рассмотрение академии. Три из них были приняты, включая композицию «Исцелю».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что ни он, ни его жена — певица Валерия не знали о выдвижении ее песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

