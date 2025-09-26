СМИ: Пугачева и Галкин тратят огромные суммы на замок в Грязи
Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) тратят огромные суммы на замок, который расположен в Грязи, сообщают «Аргументы и факты».
Риелтор Алина Правоторина считает, что только в месяц содержание такой недвижимости обходится в сумму около в 1,2 млн рублей. В данную сумму входят налоги, коммуналка, и зарплата сотрудникам. По ее словам, неоднократно обращались посредники за продажей этого дома.
При этом траты были бы еще больше, если бы недвижимость была официально зарегистрирована в кадастровом реестре. Сейчас постройка не имеет официального адреса, а владельцы должны оплатить налог более чем в 180 млн рублей.
Ранее в интернете появились фотографии плесени на фасаде здания, которое три года стоит без должного ухода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
