СМИ: Пугачева и Галкин тратят огромные суммы на замок в Грязи

Риелтор Алина Правоторина считает, что только в месяц содержание такой недвижимости обходится в сумму около в 1,2 млн рублей. В данную сумму входят налоги, коммуналка, и зарплата сотрудникам. По ее словам, неоднократно обращались посредники за продажей этого дома.

При этом траты были бы еще больше, если бы недвижимость была официально зарегистрирована в кадастровом реестре. Сейчас постройка не имеет официального адреса, а владельцы должны оплатить налог более чем в 180 млн рублей.

Ранее в интернете появились фотографии плесени на фасаде здания, которое три года стоит без должного ухода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

