СМИ: Особняк Галкина и Пугачевой пришел в упадок, а ремонт потребует десятки миллионов

Заброшенный подмосковный замок юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой продолжает разрушаться, сообщает Telegram-канал «Абзац».

Московский суд рассмотрит иск к Пугачевой из-за высказываний в интервью

После ситуации с полумиллионным долгом за электроэнергию в интернете появились фотографии плесени на фасаде здания, которое три года стоит без должного ухода. Эксперт Андрей Ковалев назвал примерные затраты на восстановление особняка.

По его словам, нужны десятки миллионов рублей, чтобы слегка привести его в порядок. «Там плесень, ржавчина и разрушения», — отметил он. Даже текущее содержание здания с охраной обходится примерно в 1 млн рублей ежегодно.

Тем временем, Галкин погасил задолженность за электроэнергию в особняке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьШоу-бизнесАлла ПугачеваМаксим Галкин

Горячие новости

Все новости

партнеры