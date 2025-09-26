Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке

Нападение произошло в «Пятёрочке» в Подольске. Злоумышленник стал угрожать малышу, который плакал на кассе. 46-летняя мать заступилась за него, после чего подозреваемый нанес удар по лицу, а затем ударил головой о стену.

Вскоре мужчину задержали. Это 47-летний житель Тульской области. На него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь агрессору грозит 5 лет колонии.

Ранее следователи задержали калининградского депутата за избиение женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

