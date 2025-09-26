Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке
В Подмосковье задержан неизвестный мужчина, который разбил женщине лицо в магазине при её ребёнке, сообщает Telegram-канал Shot.
Нападение произошло в «Пятёрочке» в Подольске. Злоумышленник стал угрожать малышу, который плакал на кассе. 46-летняя мать заступилась за него, после чего подозреваемый нанес удар по лицу, а затем ударил головой о стену.
Вскоре мужчину задержали. Это 47-летний житель Тульской области. На него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь агрессору грозит 5 лет колонии.
Ранее следователи задержали калининградского депутата за избиение женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке
- Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США
- По угрожающему Луне астероиду могут нанести ядерный удар
- «Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома
- Рютте: Трамп лично убеждает Венгрию отказаться от российской нефти
- СМИ: НАТО пригрозило России применением силы за нарушение границ
- В Кремле объяснили резкие заявления Трампа в адрес Москвы
- Минцифры запустило новый отбор проектов по замещению зарубежного ПО
- Трамп призвал Турцию отказаться от закупок российской нефти
- Собянин: Завершен проект по продлению Мосфильмовской улицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru