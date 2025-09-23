Максим Галкин погасил задолженность за электроэнергию
Признанный в РФ иноагентом шоумен Максим Галкин погасил задолженность за электроэнергию. Об этом со ссылкой на «Мосэнергосбыт» сообщает РИА Новости.
Речь идёт о доме в подмосковной Грязи. Как указали в «Мосэнергосбыте», в июне долг за электричество превысил 432 тысяч рублей. В рамках мер по взысканию задолженности в суд был направлен иск.
«Принятые меры привели к погашению долга... Он оплачен в полном объёме», - заявили в компании.
Ранее Мировой суд Москвы взыскал задолженность по ЖКХ с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маркетплейсы призвали собирать меньше данных о клиенте при покупках
- МВД РФ выступило против каких-либо ограничений на праворульные машины
- Максим Галкин погасил задолженность за электроэнергию
- Банки пожаловались на тройную оплату обзвона должников
- Трамп назвал «позорным» сотрудничество Европы с Россией
- Не машина, не игрушка: Российскому миникару Eonyx предрекли провал
- Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против РФ
- «Маменькин сынок»: Психотерапевт не нашел связи телешоу с разрушением семьи
- Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов
- Трамп заявил, что достигнутый им в первый срок президентства мир рухнул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru