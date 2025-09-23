Максим Галкин погасил задолженность за электроэнергию

Речь идёт о доме в подмосковной Грязи. Как указали в «Мосэнергосбыте», в июне долг за электричество превысил 432 тысяч рублей. В рамках мер по взысканию задолженности в суд был направлен иск.

«Принятые меры привели к погашению долга... Он оплачен в полном объёме», - заявили в компании.

Ранее Мировой суд Москвы взыскал задолженность по ЖКХ с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

