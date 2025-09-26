Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США

Северная Корея находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты, которая будет способна долететь до территории США, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не пойдет на денуклеаризацию

По его словам, теперь это сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы. Глава государства указал, что новейшее оружие КНДР не угрожает Сеулу и его национальной безопасности.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна получила новое секретное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
