Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США
26 сентября 202500:32
Северная Корея находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты, которая будет способна долететь до территории США, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена.
По его словам, теперь это сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы. Глава государства указал, что новейшее оружие КНДР не угрожает Сеулу и его национальной безопасности.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна получила новое секретное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке
- Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США
- По угрожающему Луне астероиду могут нанести ядерный удар
- «Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома
- Рютте: Трамп лично убеждает Венгрию отказаться от российской нефти
- СМИ: НАТО пригрозило России применением силы за нарушение границ
- В Кремле объяснили резкие заявления Трампа в адрес Москвы
- Минцифры запустило новый отбор проектов по замещению зарубежного ПО
- Трамп призвал Турцию отказаться от закупок российской нефти
- Собянин: Завершен проект по продлению Мосфильмовской улицы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru