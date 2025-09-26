СМИ: В НАТО признали, что остановить ВС РФ невозможно

Остановить Вооруженные силы России не представляется возможным, несмотря на многомиллиардную поддержку Вооруженных сил Украины со стороны стран НАТО, сообщает The Washington Post.

СМИ: Трампу предоставили данные о якобы предстоящем наступлении ВСУ

Как заявил изданию представитель Североатлантического альянса, если посмотреть на то, какие ресурсы Москва вкладывает в это противостояние, в атаки с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне. При этом Киеву не хватит военнослужащих, даже если союзники удовлетворят все финансовые и военные потребности страны.

Собеседник газеты отметил, что Вооруженные силы РФ добились значительного прогресса в боевых действиях.

Ранее стало известно, что НАТО обеспечит Украине постоянные поставки американских вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФНАТО

