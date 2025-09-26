Как заявил изданию представитель Североатлантического альянса, если посмотреть на то, какие ресурсы Москва вкладывает в это противостояние, в атаки с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне. При этом Киеву не хватит военнослужащих, даже если союзники удовлетворят все финансовые и военные потребности страны.

Собеседник газеты отметил, что Вооруженные силы РФ добились значительного прогресса в боевых действиях.

Ранее стало известно, что НАТО обеспечит Украине постоянные поставки американских вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

