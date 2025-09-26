СМИ: В НАТО признали, что остановить ВС РФ невозможно
Остановить Вооруженные силы России не представляется возможным, несмотря на многомиллиардную поддержку Вооруженных сил Украины со стороны стран НАТО, сообщает The Washington Post.
Как заявил изданию представитель Североатлантического альянса, если посмотреть на то, какие ресурсы Москва вкладывает в это противостояние, в атаки с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне. При этом Киеву не хватит военнослужащих, даже если союзники удовлетворят все финансовые и военные потребности страны.
Собеседник газеты отметил, что Вооруженные силы РФ добились значительного прогресса в боевых действиях.
Ранее стало известно, что НАТО обеспечит Украине постоянные поставки американских вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
