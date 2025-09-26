СМИ: Коммунальщики из Геленджика закупили «комплекс работ по антидроновому укреплению» за 1,6 млн рублей
Коммунальная компания в Геленджике закупила «комплекс работ по антидроновому укреплению» за 1,6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
24 сентября компания «Концессии водоснабжения — Геленджик» выложила на портале госзакупок закупку «комплекса работ по антидроновому укреплению» своей инфраструктуры. В чём именно заключались работы, в карточке не упомянули. В тот же день приём заявок был завершён, а закупка завершилась. Победителем стал местный предприниматель Григорий Пискунов.
В день закупки в Геленджике был режим беспилотной опасности. Был атакован соседний Новороссийск.
В Новороссийске и Туапсе при атаке дронов погибли двое и пострадали 16 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
