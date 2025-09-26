Победитель «Интервидения» Дык Фук пообщался с поклонниками перед отъездом из Москвы

Вьетнамский исполнитель, победивший в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Дык Фук перед своим отъездом из Москвы пообщался с поклонниками, которые пришли его провожать сообщает РИА Новости.

Ни рекламы, ни победы: Почему «Интервидение» провалилось в Китае

Это произошло в холле отеля Radisson Collection. Он поблагодарил всех собравшихся, отметив, что это для него честь. Певец также заявил, что любит Россию и Москву. Артист указал, что планирует скоро вернуться.

«Интервидение» не дотянуло до «Евровидения»: можно было бы сделать конкурс пафоснее и помпезнее, если на карте стоит честь страны, сказал в пресс-центре НСН продюсер Иосиф Пригожин.

