Победитель «Интервидения» Дык Фук пообщался с поклонниками перед отъездом из Москвы
Вьетнамский исполнитель, победивший в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Дык Фук перед своим отъездом из Москвы пообщался с поклонниками, которые пришли его провожать сообщает РИА Новости.
Это произошло в холле отеля Radisson Collection. Он поблагодарил всех собравшихся, отметив, что это для него честь. Певец также заявил, что любит Россию и Москву. Артист указал, что планирует скоро вернуться.
«Интервидение» не дотянуло до «Евровидения»: можно было бы сделать конкурс пафоснее и помпезнее, если на карте стоит честь страны, сказал в пресс-центре НСН продюсер Иосиф Пригожин.
