СМИ: Банки без предупреждения снижают ставки по счетам
Банки в России не выполняют свои обязательства по сохранению процентных ставок на вкладах, сообщают «Известиям».
Так, при открытии счета клиентов заверяют, что доходность не будет снижаться минимум два месяца, однако вскоре условия меняют без ведома его владельца. Пока ключевая была высокой, финансовые организации работали на фоне сверхпривлекательных ставок, а теперь решено поменять тактику.
По словам экспертов, в случае с накопительными счетами это регулярная практика. В то же время по срочным вкладам корректировка недопустима, потому что ставка прописана в договоре — снижение будет нарушением, а ошибка в консультации — мисселингом.
Кроме того, крупные банки в РФ начали без предупреждения обнулять лимиты по кредиткам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Банки без предупреждения снижают ставки по счетам
- Вика Цыганова дала совет Егору Криду
- СМИ: В НАТО признали, что остановить ВС РФ невозможно
- СМИ: Пугачева и Галкин тратят огромные суммы на замок в Грязи
- СМИ: Певец Джейсон Деруло прилетел в Москву
- СМИ: Коммунальщики из Геленджика закупили «комплекс работ по антидроновому укреплению» за 1,6 млн рублей
- Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке
- Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США
- По угрожающему Луне астероиду могут нанести ядерный удар
- «Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru