СМИ: Банки без предупреждения снижают ставки по счетам

Так, при открытии счета клиентов заверяют, что доходность не будет снижаться минимум два месяца, однако вскоре условия меняют без ведома его владельца. Пока ключевая была высокой, финансовые организации работали на фоне сверхпривлекательных ставок, а теперь решено поменять тактику.

По словам экспертов, в случае с накопительными счетами это регулярная практика. В то же время по срочным вкладам корректировка недопустима, потому что ставка прописана в договоре — снижение будет нарушением, а ошибка в консультации — мисселингом.

Кроме того, крупные банки в РФ начали без предупреждения обнулять лимиты по кредиткам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

