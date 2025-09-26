Вика Цыганова дала совет Егору Криду
Певица Вика Цыганова дала совет исполнителю Егору Криду, сообщает «Абзац».
Она рассказала, в каком случае артиста могут простить. «Соблазнение – это страшный грех. В Евангелии сказано, что если ты соблазнился, то можешь вырвать себе глаз. Никто его, конечно, не заставляет это делать. Но он должен задуматься о спасении своей души. Ему стоит обратиться к Церкви, если он хочет говорить о ценностях и нести что-то в массы. Так к нему и люди потянутся», — заявила Цыганова. Так артистка отреагировала на критику певца из-за скандального концерта в «Лужниках».
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вновь обратила внимание на деятельность рэпера Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин), сообщив, что в прошлом он рекламировал среди несовершеннолетних онлайн-казино и букмекерские компании, созданные на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вика Цыганова дала совет Егору Криду
- СМИ: В НАТО признали, что остановить ВС РФ невозможно
- СМИ: Пугачева и Галкин тратят огромные суммы на замок в Грязи
- СМИ: Певец Джейсон Деруло прилетел в Москву
- СМИ: Коммунальщики из Геленджика закупили «комплекс работ по антидроновому укреплению» за 1,6 млн рублей
- Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке
- Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США
- По угрожающему Луне астероиду могут нанести ядерный удар
- «Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома
- Рютте: Трамп лично убеждает Венгрию отказаться от российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru