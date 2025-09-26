Вика Цыганова дала совет Егору Криду

Она рассказала, в каком случае артиста могут простить. «Соблазнение – это страшный грех. В Евангелии сказано, что если ты соблазнился, то можешь вырвать себе глаз. Никто его, конечно, не заставляет это делать. Но он должен задуматься о спасении своей души. Ему стоит обратиться к Церкви, если он хочет говорить о ценностях и нести что-то в массы. Так к нему и люди потянутся», — заявила Цыганова. Так артистка отреагировала на критику певца из-за скандального концерта в «Лужниках».

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вновь обратила внимание на деятельность рэпера Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин), сообщив, что в прошлом он рекламировал среди несовершеннолетних онлайн-казино и букмекерские компании, созданные на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

