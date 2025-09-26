По угрожающему Луне астероиду могут нанести ядерный удар
Международная команда ученых arXiv, в которую входят эксперты NASA, допустила уничтожение астероида 2024 YR4, сообщает «Лента.ру».
Он через семь лет может столкнуться с Луной. Уничтожить космический объект предложено при помощи ядерного оружия. 2024 YR4 обнаружили в прошлом году. Предполагалось, что с трехпроцентной вероятностью он может врезаться в Землю, однако позднее это опровергли. Однако ученые допускают, что с четырехпроцентной вероятностью в конце 2032 года он столкнется с Луной.
Окончательное решение ученые предлагают принять в 2028 году, после того как астероид вновь сблизится с Землей и появится возможность уточнить его характеристики.
Если астероид 2024 YR4 столкнется с Луной, это приведет к выбросу до 100 тысяч тонн лунной породы и создаст потенциальную угрозу для орбитальных спутников Земли и возможной лунной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
