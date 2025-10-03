СМИ: Новая девушка Гуфа зарабатывает выступлениями перед криминальными авторитетами и зэками
Новая девушка исполнителя Гуфа Вероника Нестерова зарабатывает выступлениями перед криминальными авторитетами и зэками, сообщает Telegram-канал Shot.
Она пытается создать образ протеже раскоронованного вора в законе Саши Севера. 36-летняя женщина входит в тусовку тверских шансонье. Ранее женщина в новосибирской колонии выступала с благотворительным концертом.
С 2017-го по 2020 год любовь Гуфа занималась арендой недвижимости в Ханты-Мансийском округе. Позже ИП было закрыто, а Нестерова пошла в артистки. Она снималась в массовках и клипах. Кроме того, девушка пыталась участвовать в конкурсах красоты: «Царица России Москва», «Миссис земной шар» в Китае.
Ранее рэпера Гуфа заподозрили в употреблении наркотиков перед концертом в Калининграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
