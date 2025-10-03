Российские стримеры и блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей на рекламе нелегальных казино

Теневой бизнес платит также певцам, чтобы вовлечь в азартные игры молодежь. Оплата за один эфир доходит до $3 млн. Индустрия нелегальных казино – с годовым оборотом от 1,2 до 4 трлн рублей, а выручка составляет минимум в 400 млрд. Стримеров и блогеров привлекают к рекламе, чтобы зацепить внимание молодых россиян. Около половины игроков в России — младше 30 лет. Их увлечение часто превращается в лудоманию и приводит к трагедиям.

Стримы с играми в нелегальные казино на разных площадках проводят блогеры-миллионники, наиболее известными из которых являются Мелстрой и репер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В прошлом этим занимался и певец Егор Крид, который предпочел заключить контракт на продвижение «белого» букмекера.

На днях житель Ульяновска зарезал свою жену с двумя детьми. Проверяется версия о том, что на такой поступок мужчина пошёл, так как страдает лудоманией — 27-летний Ильмир много играл в азартные игры и постоянно проигрывал деньги, влезал в долги и кредиты. Из-за этого дома ругался с женой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

