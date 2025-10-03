Российские стримеры и блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей на рекламе нелегальных казино
Российские стримеры и блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе нелегальных казино, сообщает «Известия».
Теневой бизнес платит также певцам, чтобы вовлечь в азартные игры молодежь. Оплата за один эфир доходит до $3 млн. Индустрия нелегальных казино – с годовым оборотом от 1,2 до 4 трлн рублей, а выручка составляет минимум в 400 млрд. Стримеров и блогеров привлекают к рекламе, чтобы зацепить внимание молодых россиян. Около половины игроков в России — младше 30 лет. Их увлечение часто превращается в лудоманию и приводит к трагедиям.
Стримы с играми в нелегальные казино на разных площадках проводят блогеры-миллионники, наиболее известными из которых являются Мелстрой и репер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В прошлом этим занимался и певец Егор Крид, который предпочел заключить контракт на продвижение «белого» букмекера.
На днях житель Ульяновска зарезал свою жену с двумя детьми. Проверяется версия о том, что на такой поступок мужчина пошёл, так как страдает лудоманией — 27-летний Ильмир много играл в азартные игры и постоянно проигрывал деньги, влезал в долги и кредиты. Из-за этого дома ругался с женой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Москва стремится к полноформатному восстановлению отношений с США
- Российские стримеры и блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей на рекламе нелегальных казино
- СМИ: Новая девушка Гуфа зарабатывает выступлениями перед криминальными авторитетами и зэками
- СМИ: Случилась крупная утечка секретных документов Пентагона
- Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
- Путин рассказал, как пил кофе с экс-премьером Британии Блэром в пижамах
- ВСУ продолжают попытки атаковать Краснодарский край
- Зеленский заявил о превосходстве России в беспилотниках
- Путин о переименовании Пентагона: Как корабль назовете, так он и поплывет
- От Wildberries и Ozon потребовали пересмотреть новые правила для продавцов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru