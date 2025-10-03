От Wildberries и Ozon потребовали пересмотреть новые правила для продавцов

Что касается Wildberries, то речь идет, в том числе, о появлении со 2 сентября индекса остатка товара, который подсвечивает те товары, которые медленнее продаются и дольше лежат на складах. Продавцы либо должны оплачивать хранение товаров по более высокой цене, либо на их товары устанавливаются скидки без согласования.

В случае с Ozon речь идет о введении с 1 октября новых правил обработки возврата товаров продавцов, работающих по системе «торговля со склада продавца». Если ранее продавцы могли забирать отмененные или возвращенные заказы себе или отправлять их на склад маркетплейса, то теперь они автоматически отправляются на склады Ozon для повторной продажи. Бизнесмены не могут свободно распоряжаться своим товаром и продавать его через другие каналы продаж.

Россиянам стоит готовиться к подорожанию товаров на маркетплейсе Ozon и ухудшению качества обслуживания. Особенно уязвимы предприниматели, которые теперь теряют прямой контроль над качеством и упаковкой возвращаемых товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

