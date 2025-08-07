Мизулина попросила проверить альбом Гуфа на пропаганду наркотиков

«Минимум в половине» песен на пластинке рэпера Гуфа (Алексей Долматов) «Город дорог» содержится «откровенная пропаганда» запрещённых веществ. Об этом в своём Telegram-канале заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По её словам, на это «обратили внимание подписчики» по причине «хайпа, который создали в СМИ».

«Поэтому на днях мы обратились в МВД с просьбой провести проверку», - написала Мизулина.

Ранее предприниматель Игорь Рыбаков заявил, что желает купить права на альбом «Город дорог», чтобы удалить его со всех платформ, так как тексты песен романтизируют употребление алкоголя и запрещённых веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

