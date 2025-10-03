Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа

Утром 3 октября во Владивостоке обрушилась часть здания энергетического колледжа, сообщает в Telegram Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

Завершены работы на месте обрушения в московской школе

Это произошло при проведении строительно-монтажных работ в здании на улице Сахалинской. На место выехали следователи для проведения осмотра. В результате обрушения никто не пострадал.

По сообщению издания «Абзац», нагрузки не выдержали железобетонные потолочные перекрытия. Здание построено в 1972 году. Заведено уголовное дело.

Ранее здание школы обрушилось в городе Татарск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
