Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
Утром 3 октября во Владивостоке обрушилась часть здания энергетического колледжа, сообщает в Telegram Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.
Это произошло при проведении строительно-монтажных работ в здании на улице Сахалинской. На место выехали следователи для проведения осмотра. В результате обрушения никто не пострадал.
По сообщению издания «Абзац», нагрузки не выдержали железобетонные потолочные перекрытия. Здание построено в 1972 году. Заведено уголовное дело.
Ранее здание школы обрушилось в городе Татарск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
