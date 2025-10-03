Путин рассказал, как пил кофе с экс-премьером Британии Блэром в пижамах
3 октября 202502:31
Российский президент Владимир Путин рассказал во время выступления на пленарной сессии «Валдая», что был лично знаком с экс-премьером Великобритании Тони Блэром.
По его словам, довелось ночевать у него дома. «Мы с ним с утра в пижамах кофе пили», — заявил глава государства. На вопрос о том, был ли кофе хорошим, президент ответил: «Да, вполне».
Также Путин «назвал» себя экс-главой ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
