Путин рассказал, как пил кофе с экс-премьером Британии Блэром в пижамах

Российский президент Владимир Путин рассказал во время выступления на пленарной сессии «Валдая», что был лично знаком с экс-премьером Великобритании Тони Блэром.

Путин о переименовании Пентагона: Как корабль назовете, так он и поплывет

По его словам, довелось ночевать у него дома. «Мы с ним с утра в пижамах кофе пили», — заявил глава государства. На вопрос о том, был ли кофе хорошим, президент ответил: «Да, вполне».

Также Путин «назвал» себя экс-главой ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
