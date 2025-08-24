Рэпера Гуфа заподозрили в употреблении наркотиков перед концертом в Калининграде

Отмечается, что 24 августа в мировой суд поступил административный материал по факту отказа рэпера Guf от прохождения медосвидетельствования. Как сообщили в пресс-службе, вечером 23 августа 2025 года, перед концертом в Калининграде, полицейские прибыли в его гримерку по сообщению о неадекватном поведении. На основании признаков — нарушений речи, неустойчивой походки и несоответствующего поведения — сотрудники потребовали пройти освидетельствование на наличие запрещённых веществ, но артист отказался, что является административным правонарушением.

Представитель Долматова заявил ходатайство об отложении рассмотрения из-за его госпитализации. Судья удовлетворил просьбу и перенёс слушание.

Ранее Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа из альбома «Город дорог», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».