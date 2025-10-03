Путин: Москва стремится к полноформатному восстановлению отношений с США

По его словам, взгляды двух стран на многие мировые проблемы не сходятся, что нормально для «таких крупных держав». «Главное — как разрешать эти противоречия, насколько удается решать их миром», — указал глава государства.

Как отметил российский президент, его американский коллега Дональд Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов. Путин указал, что нынешняя администрация США заявляет свои интересы прямо и без лишнего лицемерия.

Также Путин «назвал» себя экс-главой ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

