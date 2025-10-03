Путин: Москва стремится к полноформатному восстановлению отношений с США

Москва стремится к полноформатному восстановлению отношений с Вашингтоном, несмотря на существующие противоречия, сообщил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

По его словам, взгляды двух стран на многие мировые проблемы не сходятся, что нормально для «таких крупных держав». «Главное — как разрешать эти противоречия, насколько удается решать их миром», — указал глава государства.

Как отметил российский президент, его американский коллега Дональд Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов. Путин указал, что нынешняя администрация США заявляет свои интересы прямо и без лишнего лицемерия.

Также Путин «назвал» себя экс-главой ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
