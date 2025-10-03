СМИ: Случилась крупная утечка секретных документов Пентагона

По их данным, десятки файлов правительства США и американского военного ведомства оказались в открытом доступе у неизвестных, и теперь активно распространяются по различным закрытым чатам в соцсетях. Документы, датированные январём текущего года, касаются, в том числе стратегических аспектов политики Вашингтона, позиций НАТО на Украине, американских систем вооружения, военных баз США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пока выложены титульные страницы документов, но предполагается, что в ближайшее время содержание этих секретных бумаг будет полностью обнародовано и станет общедоступным. Официальной реакции американских властей пока не было.

Ранее в период с 2022 по 2023 год 21-летний лётчик из Массачусетса Джек Тейшейру опубликовал в интернете секретные материалы Минобороны США. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине. Его приговорили к 15 годам тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

