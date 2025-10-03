Зеленский заявил о превосходстве России в беспилотниках
3 октября 202501:33
Россия превосходит Украину в беспилотных летательных аппаратах, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
По его словам, Москва использует 500-600 дронов в сутки, а Киев — 100-150. Зеленский указал, что есть возможности увеличить производство беспилотников, однако всё упирается в финансирование. Президент отметил, что обсудил этот вопрос с партнерами Украины.
Ранее глава МИД Италии опроверг слова Зеленского об угрозе российских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
