Зеленский заявил о превосходстве России в беспилотниках

Россия превосходит Украину в беспилотных летательных аппаратах, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

На видео попало уничтожение «Искандером» фур с сотней БПЛА «Лютый»

По его словам, Москва использует 500-600 дронов в сутки, а Киев — 100-150. Зеленский указал, что есть возможности увеличить производство беспилотников, однако всё упирается в финансирование. Президент отметил, что обсудил этот вопрос с партнерами Украины.

Ранее глава МИД Италии опроверг слова Зеленского об угрозе российских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
