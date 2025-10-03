ВСУ продолжают попытки атаковать Краснодарский край

Вооруженные силы Украины продолжают попытки атаковать Краснодарский край, сообщает Telegram-канал Shot.

«Орешник» или «Искандеры»: Чем ответит Россия на атаку Новороссийска

В Новороссийске включили сирену тревоги, в городе идёт отражение атаки беспилотников ВСУ.

Кроме того, со стороны моря город могут атаковать безэкипажные катера. По словам очевидцев, было слышно несколько мощных взрывов, сирены продолжают работать.

Также украинские беспилотники пытались атаковать Сочи, в аэропорту города введён план «Ковёр».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о превосходстве России в беспилотниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУКраснодарский Край

