Переименование американским лидером Дональдом Трампом Минобороны в министерство войны подпадает под фразу «как корабль назовете, так он и поплывет», сообщил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Росси Владимир Путин.

Он указал на разницу в наименовании между американским и российским военным ведомством – Министерство войны и Министерство обороны, назвав формулировку властей США «несколько агрессивной». Путин отметил, что Москва исходит, прежде всего, из обеспечения безопасности РФ и не имеет агрессивных намерений против третьих стран.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что «эра Министерства обороны закончилась», а стране следует «быть готовой к войне ради защиты мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

