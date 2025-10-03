Путин о переименовании Пентагона: Как корабль назовете, так он и поплывет

Он указал на разницу в наименовании между американским и российским военным ведомством – Министерство войны и Министерство обороны, назвав формулировку властей США «несколько агрессивной». Путин отметил, что Москва исходит, прежде всего, из обеспечения безопасности РФ и не имеет агрессивных намерений против третьих стран.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что «эра Министерства обороны закончилась», а стране следует «быть готовой к войне ради защиты мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

