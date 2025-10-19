СМИ: Сломанную корону супруги императора Наполеона III нашли близ Лувра после ограбления
Сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III — императрицы Евгении де Монтихо — была обнаружена неподалёку от Лувра после ограбления парижского музея неизвестными. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Parisien.
В публикации отмечается, что одна из похищенных драгоценностей была найдена возле музея, и, по предварительным данным, речь идёт именно о короне императрицы Евгении де Монтихо, которая оказалась повреждена.
Ранее Le Parisien сообщила, что утром 19 октября неизвестные проникли в Лувр и похитили девять ювелирных изделий из коллекции императрицы Жозефины — супруги императора Наполеона I. Пресс-служба Лувра в свою очередь сообщила, что музей останется закрытым в воскресенье в связи с инцидентом.
В сентябре во Франции был ограблен национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше в коммуне Лимож. Тогда были похищены экспонаты на 9,5 млн евро, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
