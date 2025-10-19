Глава МВД Франции: Лувр был ограблен всего за 7 минут

По его словам, преступники проникли в музей, вырезав оконное стекло с помощью болгарки, а после кражи скрылись с места происшествия на скутерах.

До этого Нуньес уточнял, что грабители попали внутрь через окно, воспользовавшись лестницей, установленной на автовышку.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что утром 19 октября неизвестные проникли в Лувр и похитили девять ювелирных изделий из коллекции императрицы Жозефины — супруги императора Наполеона I. Позднее издание уточнило, что неподалёку от музея была найдена повреждённая корона императрицы Евгении де Монтихо — супруги императора Наполеона III, похищенная в ходе того же ограбления.

