СМИ: Начались переговоры между РФ и Украиной об обмене пленными из Курской области
Начались переговоры между РФ и Украиной об обмене пленными, захваченными с обеих сторон в Курской области, передает Financial Times.
Данные о начале переговоров по обмену газете подтвердила украинская военная разведка. Издание отмечает, что Украина не называет точное число пленных, но, по данным журналистов, речь идет о «сотнях» российских военных.
Ранее Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия сама впервые инициировала переговоры об обмене пленными.
Лубинец сообщил изданию, что детали обмена он обсуждал с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, в приоритетной для Украины категории пленных — тяжелораненые и женщины.
Ранее в Курской области взяли в плен группу военных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru