СМИ: Начались переговоры между РФ и Украиной об обмене пленными из Курской области

Начались переговоры между РФ и Украиной об обмене пленными, захваченными с обеих сторон в Курской области, передает Financial Times.

На Украине заявили, что планируют обмен женщинами-военнопленными с Россией

Данные о начале переговоров по обмену газете подтвердила украинская военная разведка. Издание отмечает, что Украина не называет точное число пленных, но, по данным журналистов, речь идет о «сотнях» российских военных.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия сама впервые инициировала переговоры об обмене пленными.

Лубинец сообщил изданию, что детали обмена он обсуждал с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, в приоритетной для Украины категории пленных — тяжелораненые и женщины.

Ранее в Курской области взяли в плен группу военных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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