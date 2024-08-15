СМИ: Начались переговоры между РФ и Украиной об обмене пленными из Курской области

Данные о начале переговоров по обмену газете подтвердила украинская военная разведка. Издание отмечает, что Украина не называет точное число пленных, но, по данным журналистов, речь идет о «сотнях» российских военных.



Ранее Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия сама впервые инициировала переговоры об обмене пленными.



Лубинец сообщил изданию, что детали обмена он обсуждал с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, в приоритетной для Украины категории пленных — тяжелораненые и женщины.

Ранее в Курской области взяли в плен группу военных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

