На Украине заявили, что планируют обмен женщинами-военнопленными с Россией

Украинские власти планируют «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинеца.

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По его словам, содействие оказывают Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с территории Украины возвращены 90 российских военнослужащих, в обмен были переданы 90 украинских военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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