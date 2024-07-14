На Украине заявили, что планируют обмен женщинами-военнопленными с Россией
14 июля 202408:25
Украинские власти планируют «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинеца.
По его словам, содействие оказывают Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее в Минобороны России сообщили, что с территории Украины возвращены 90 российских военнослужащих, в обмен были переданы 90 украинских военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция ищет других возможных подозреваемых в покушении на Трампа
- На Украине заявили, что планируют обмен женщинами-военнопленными с Россией
- СМИ: Стрелявший в Трампа прятался на крыше
- На пляже в Одессе произошел скандал из-за песен Шатунова
- На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел летчиков
- СМИ: Половина избирателей-демократов откажется от Байдена в случае альтернативы
- Посол Антонов: Эмоциональность Байдена наносит ущерб престижу США
- СМИ: Стрелявший в Трампа не был связан с иностранными государствами
- На Украине заявили, что население страны к 2033 году сократится до 35 миллионов человек
- Маск заявил, что его пытались убить
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru