Омбудсмен Украины рассказал об обсуждении обмена пленными в Курской области

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что ведутся переговоры с Москвой по вопросу военнопленных в Курской области, сообщает РБК.

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По его словам, продолжается обмен информацией. «Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — указал Лубинец. При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не подтверждала информацию о переговорах с украинской стороной.

Ранее в Курской области взяли в плен группу военных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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