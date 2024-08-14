В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ

Группа военных Вооруженных сил Украины взята в плен ВС РФ в Курской области, сообщает РИА Новости.

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Это произошло близ села Малая Локня. Сначала в плен попали трое бойцов, затем были пленены еще двое. На снятых с беспилотника кадрах видно, как российские бойцы ведут двоих украинских военных.

Двоих пленных российский военный напоил водой. После этого начался досмотр и допрос всех пленных ВСУ.

Ранее украинский диверсант сдался в плен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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