В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ
14 августа 202406:18
Группа военных Вооруженных сил Украины взята в плен ВС РФ в Курской области, сообщает РИА Новости.
Это произошло близ села Малая Локня. Сначала в плен попали трое бойцов, затем были пленены еще двое. На снятых с беспилотника кадрах видно, как российские бойцы ведут двоих украинских военных.
Двоих пленных российский военный напоил водой. После этого начался досмотр и допрос всех пленных ВСУ.
Ранее украинский диверсант сдался в плен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве начинается суд над Еленой Блиновской
- В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ
- В Пентагоне заявили, что пытаются узнать цели Украины в Курской области
- Сбербанк построит еще один отель в Крыму
- СМИ: В здании второго энергоблока АЭС «Фукусима-1» произошла утечка воды
- В Госдуме предложили аннулировать регистрацию за езду на шумном автомобиле
- Латвия продлит ВНЖ россиянам, осудившим СВО
- В России подорожает водка из-за цен на спирт
- СМИ: Требования Путина по урегулированию конфликта на Украине - самые реалистичные
- СМИ: Lada Granta продают в Египте вдвое дешевле, чем в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru